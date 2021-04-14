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منظمة الصحة قلقة من تزايد الإصابات بكورونا خلال شهر رمضان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-14T18:53:02+0000
منظمة الصحة قلقة من تزايد الإصابات بكورونا خلال شهر رمضان

شفق نيوز/ أعربت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، عن قلقها من احتمال تزايد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر رمضان في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.

وقال المدير الاقليمي للمنظمة في شرق المتوسط أحمد المنظري، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أوردته وكالة فرانس برس، إن أعداد الإصابات بكورونا ازدادت بنسبة 22%، والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

واعتبر أن هذه الزيادة في الحالات، تكشف عن اتجاه يبعث على القلق في المنطقة التي تمتد من المغرب حتى باكستان.

وأضاف المنظري "يساورنا القلق على وجه الخصوص من أن الوضع الحالي قد يتفاقم خلال شهر رمضان" في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أثبتت جدواها.

ودعا إلى ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان من أجل المساعدة في احتواء وباء فيروس كورونا.

من جانبها دعت داليا سمهوري مسؤولة مواجهة الحالات الطارئة في المنظمة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في المساجد.

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