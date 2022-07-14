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 منظمة الصحة العالمية: على جميع دول العالم العودة لفرض الكمامات  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-14T05:03:03+0000
 منظمة الصحة العالمية: على جميع دول العالم العودة لفرض الكمامات  

شفق نيوز/ دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، جميع دول العالم للعودة إلى ارتداء الكمامة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

وقال غيبريسوس أنه يجب على جميع دول العالم "تنفيذ تدابير مجربة مثل ارتداء الكمامات والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج".

وأعرب غيبريسوس عن قلقه من "استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يفرض ضغوطا إضافية على الأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

وفي وقت سابق، لم تستبعد منظمة الصحة العالمية زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فصل الصيف.

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