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منظمة الصحة العالمية تعطي موافقة رسمية لأول لقاح خاص بفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-01T05:03:16+0000
منظمة الصحة العالمية تعطي موافقة رسمية لأول لقاح خاص بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي عملت "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية على تطويره.

وبهذا الإعلان، يكون لقاح فايزر الأول الذي يتمكن من الحصول على موافقة استخدام من المنظمة.

وقالت المنظمة، في تغريدة على تويتر، إن لقاح فايزر "أول لقاح يحصل على مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في الطوارئ منذ بدء التفشي".

وتابعت بأن "الوصول العالمي العادل للقاحات أمر بالغ الأهمية".

وكانت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام طارئ للقاح فايزر، تبعتها البحرين وكندا، قبل ترخيصه في الولايات المتحدة ودول عدة حول العالم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن موافقتها "تفتح الباب أمام الدول لتسريع عمليات موافقتها التنظيمية لاستيراد اللقاح وتوزيعه".

وقالت المنظمة إن مصادقتها على اللقاح تمت بعد مراجعة خبراء من جميع أنحاء العالم للبيانات المرتبطة بسلامة لقاح فايزر وفعاليته وجودته. الأمر الذي كان مستوفيا لمعاييرها ومتطلباتها للموافقة على العلاجات واللقاحات المختلفة.

ويعتبر لقاح فايزر أحد أكثر اللقاحات فاعلية، مقارنة باللقاحات الصينية والروسية والبريطانية، بنسبة فعالية تتخطى 94 بالمئة.

 

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