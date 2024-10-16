منظمة الصحة العالمية تخشى من تفشي الكوليرا في لبنان

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، من تفشي وباء الكوليرا في لبنان، بعد تسجيل أول إصابة بالعدوى في البلاد.

وقالت المنظمة إن هناك خطر انتشار الكوليرا بين الآلاف من الذين نزحوا منذ صعدت إسرائيل حملتها العسكرية الجوية ضد حزب الله وبدأت عمليات برية في جنوب لبنان.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر "في حال وصلت فاشية الكوليرا.. إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعاً".

وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل "تدهور حالة المياه والنظافة" بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.

ورغم أنه جرى تطعيم النازحين في شمال لبنان مؤخرا، حذر أبو بكر من أن مجموعات النازحين التي انتقلت من جنوب لبنان ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا منذ ثلاثة عقود.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن التثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني من إسهال حاد وتجفاف.

وأضافت الوزارة، أن المريضة من بلدة السمونية في شمال لبنان ولا يوجد تاريخ سفر عندها.

وشهد لبنان أول تفش للكوليرا خلال 30 عاماً بين عامي 2022 و2023، وخاصة في شمال البلاد.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة الصحة.

وكان عدد النازحين قد بدأ بالارتفاع حتى ما قبل التصعيد الشهر الماضي، حيث كان حزب الله يتبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.