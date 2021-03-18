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منظمة الصحة العالمية: بعض الدول الأوروبية هي الأخطر في تفشي كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-18T13:46:02+0000
منظمة الصحة العالمية: بعض الدول الأوروبية هي الأخطر في تفشي كورونا

شفق نيوز/ أعربت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، عن قلقها من تفشي فيروس كورونا في البلقان ووسط أوروبا، مبينة أن الوفيات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات في المنطقتين تعد الأعلى على مستوى العالم.

وذكر مكتب المنظمة في أوروبا، أن الوضع يعد "الأخطر" في المناطق، التي نجحت في "السيطرة على المرض في الأشهر الستة الأولى من 2020"، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقالت مديرة الطوارئ في المكتب كاثرين سمولوود، في مؤتمر صحفي "نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان كما في العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا".

ويشمل مكتب منظمة الصحة في أوروبا 53 بلدا ومنطقة ويضم روسيا وعدة دول في منطقة آسيا الوسطى.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه، إطلاق لقاحات كورونا لم يكن كافيا بعد للحد من تفشي الفيروس في أنحاء المنطقة، مضيفا "يتواصل الاتجاه في ازدياد الحالات وينتقل شرقا".

وتابع: "شهدنا الآن ثلاثة أسابيع متتالية من ازدياد الإصابات بكورونا"، مشيرا الى تسجيل أكثر من 1,2 مليون إصابة جديدة الأسبوع الماضي في منطقة أوروبا بحسب تصنيف منظمة الصحة.

وعلى الرغم من فرض تدابير الإغلاق الجزئي أو الكامل في العديد من الدول حول أوروبا، قال كلوغه إن بعضها بدأ إلغاء القيود على أساس الافتراض بأن ازدياد التطعيم "سيؤدي فورا إلى تحسن الوضع الوبائي".

وأضاف "ما يزال من المبكر جدا وضع فرضيات كهذه".

لكنه شدد على أن اللقاحات ستوفر مخرجا من الوباء في نهاية المطاف، وقال: "اللقاحات تفيد وستسمح في النهاية بالعودة إلى وضع طبيعي جديد".

 

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