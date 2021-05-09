منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء لبحث اعتداءات القدس

شفق نيوز / تعتزم منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية وما رافقها من اعتقالات وإصابات لمواطنين فلسطينيين في القدس.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، إدانتها إعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن "مهاجمة المصلين الأبرياء العزل بخراطيم المياه والقنابل الصاعقة والرصاصات (المطاطية)، تعتبر بكل ببساطة إجراءات غير إنسانية".

وعبرت الهيئة، عن "إدانتها الشديدة لاستمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسياسة توسيع المستوطنات غير القانونية، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لوضع حد لكافة عمليات الإجلاء القسرية".

وكانت جامعة الدول العربية، قد أعلنت عزمها عقد اجتماع طارئ بعد غد الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس.

وجاء ذلك، بناءً على طلب مقدم من فلسطين، وأيده عدد من الدول العربية، على خلفية ما تعرض له الشعب الفلسيني من اعتقالات وإصابات وقتل في القدس.