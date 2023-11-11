منظمة اسرائيلية تعلن وفاة رضيعين فلسطينيين في مستشفى الشفاء بغزة

شفق نيوز/ أعلنت جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية غير الحكومية، اليوم السبت، عن وفاة رضيعين خدج في أكبر مستشفى في غزة المحاصر، في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على غزة.

وقالت الجمعية في بيان "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقينا تقارير مروعة من مستشفى الشفاء، لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. لقد أدى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركزة وكذلك بالمولد الوحيد الذي ظل يعمل حتى الآن".

وأضاف البيان: "نتيجة لانعدام الكهرباء، توقفت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عن العمل وأدى ذلك إلى وفاة رضيعين".

وحذرت الجمعية الإسرائيلية غير الحكومية من وجود "خطر حقيقي على حياة 37 رضيعاً من الخدج الآخرين".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت اليوم السبت بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف القدرة لرويترز "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".

وتقترب المعارك بين إسرائيل وحماس بشكل كبير من مستشفى الشفاء الذي تطالب إسرائيل بإخلائه بذريعة أن تحته مركز قيادة لحماس.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت سابق السبت، إن هناك اشتباكات بين الجنود الإسرائيليين ومسلحين من حماس في محيط المستشفى.