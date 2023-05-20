منظمات إغاثية تنتقد نتائج قمة مجموعة السبع

شفق نيوز/ اعربت منظمات الإغاثة الدولية عن خيبة أملها، يوم السبت، إزاء نتائج قمة الدول السبع التي تعهدت بتوفير 21 مليار يورو للتصدي للأزمات الإنسانية، معتبرة المبلغ غير كافياً ومخيباً للآمال.

وبعد الإعلان عن بيان مجموعة السبع الرسمي، قال ماكس لوسون من أوكسفام الإغاثية "أصابت مجموعة السبع الجنوب العالمي هنا في هيروشيما بخيبة الأمل. ولقد فشلت في إلغاء الديون وفشلت في التوصل إلى ما هو مطلوب حقا لإنهاء الزيادة الهائلة في الجوع حول العالم".

وأضافت أنه "في إمكانهم دائما توفير مليارات طائلة للحرب، ولكن لا يمكن حتى توفير نصف ما تحتاجه الأمم المتحدة لأكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا".

وقالت منظمات الإغاثة إن التمويل المتاح أصبح نادرا ليس بسببالمساعدات الإنسانيةلأوكرانيا ولاجئيها، ولكن أيضا جراء الإنفاق الهائل على شحنات الأسلحة.

وتعهدت مجموعة السبع في بيانها المشترك بتوفير 21 مليار دولار "للتصدي للأزمات الإنسانية المتفاقمة العام الجاري بما في ذلك الاستجابة لأزمة الغذاء الملحة".

غير أن الأمم المتحدة كانت قد حددت أنها بحاجة لما يقرب من 55 مليار دولار.

وقال فريدريك رودر، كبير مديري منظمة "المواطن العالمي" الإغاثية، إن البيان الرسمي يظهر أن مجموعة السبع "بعيدة عن المسار الصحيح" و"أنها تفتقد إلى ما هو مطلوب حقا وهو العمل".

وانتقد رودر قلة الالتزامات الجديدة الملموسة. كما استشهد بالهدف غير المحقق بالفعل عن تزويد الدول الفقيرة بمئة مليار دولار سنويا للحماية من المناخ، مثلما تم التعهد.