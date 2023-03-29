منصور بن زايد نائبًا لرئيس الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم الأربعاء، إنه "بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بتعيين منصور بن زايد نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب محمد بن راشد".

وأضافت الوكالة، أنه بموجب مرسوم أميري، عيَّن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد وليًا للعهد في إمارة أبوظبي.

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد مرسومين أميريين بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، بتعيين هزاع بن زايد، وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وبصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر محمد بن زايد، مرسومًا أميريًا آخر بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة خالد بن محمد بن زايد ولي العهد، بحسب "وام".