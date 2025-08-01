منشورات "معادية للسامية" تحول دون انتقال غزيين إلى فرنسا

شفق نيوز- باريس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الجمعة، أن بلاده لن تستقبل أشخاصاً سيتم إجلاؤهم من قطاع غزة وذلك لحين ظهور نتائج تحقيق حول الثغرات التي سمحت بإيواء طالبة، عُثر لاحقاً على منشورات "معادية للسامية" نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بارو لقناة "فرانس إنفو" التلفزيونية، إنه "لن تجرى أي عملية من هذا النوع، أي عملية إجلاء من أي نوع كان، طالما أننا لم تستخلص العبر من هذا التحقيق بشأن الطالبة التي ألغي تسجيلها الجامعي".

وأضاف "ستتم من جديد مراجعة سير كل الأشخاص الذين دخلوا إلى فرنسا"، التي استقبلت عشرات الغزيين منذ اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد شن حركة حماس هجوماً على جنوب إسرائيل.

وأكد بارو أن "عمليات التدقيق الأمني التي أجرتها أجهزة الدولة المختصة وكذلك السلطات الإسرائيلية لم تسمح بالعثور على هذه التصريحات المعادية للسامية وغير المقبولة".

وأشار إلى أن الشابة "لا مكان لها في فرنسا وعليها مغادرة أراضيها، وهناك مناقشات جارية بشأن وجهتها المقبلة".

وكان من المفترض أن تلتحق الفتاة بجامعة العلوم السياسية بمدينة ليل عند بدء العام الدراسي، لكن العثور على منشورات لها تدعو إلى قتل يهود على شبكات التواصل الاجتماعي أزالتها لاحقاً، أدى إلى إلغاء تسجيلها الجامعي وفتح تحقيق في حقها بتهمة تمجيد الإرهاب، ومباشرة تحقيق لكشف الأسباب التي حالت دون العثور على هذه المنشورات في وقت سابق.