"منذ شهر".. مطارا دمشق وحلب خارج الخدمة

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مطاري دمشق وحلب خرجا عن الخدمة جراء ضربات إسرائيلية متزامنة استهدفتهما قبل شهر، في فترة إغلاق هي الأطول منذ اندلاع النزاع عام 2011.

ومنذ بدء النزاع، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت أهدافاً للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران، بينها حزب الله اللبناني الذي ضربت إسرائيل مواقع تابعة له مرتين، أمس الأربعاء.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد توقفت كافة الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي، الأكبر والرئيسي في البلاد، منذ 22 تشرين الأول جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرجاته الرئيسية. وأدت ضربات مماثلة في اليوم ذاته إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة، وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية حينها.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن المطارين ما زالا مغلقين أمام الرحلات الجوية منذ 22 تشرين الأول، رغم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدرجات منذ القصف الإسرائيلي.

وصعّدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ شنّ حركة حماس في السابع من تشرين الأول هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، التي تردّ منذ ذلك الحين بقصف عنيف على قطاع غزة يترافق منذ أسابيع مع عمليات برية.