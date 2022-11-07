منذ بدء الاحتجاجات.. مقتل 304 أشخاص بينهم نساء ومراهقون في إيران

شفق نيوز/ اعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم الاثنين، حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من محافظات البلاد.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عدد القتلى وصل الى 304 أشخاص منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات ايرانية بعد مقتل فتاة على يد الشرطة".

وأضافت المنظمة التي تُعنى بالشأن الإيراني ويقع مقرها في النرويج أن "اكثرية الضحايا منذ بداية الاحتجاجات كانوا من محافظات سيستان و كوردستان وطهران ومازدران ".

واشارت الى ان "41 شخصا من بين القتلى هم دون سن 18 إضافة إلى وجود 24 امرأة".

واندلعت احتجاجات على مدى 7 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.

وأظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب ثورة عام 1979.

وقالت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة 45 عضوا بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وبدأت إيران للتو فترة مدتها 4 سنوات في اللجنة التي تجتمع سنويا في شهر مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.