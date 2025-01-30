منخفض جوي يدفع السلطات الفرنسية إلى رفع "تحذير أحمر" من الفيضانات

شفق نيوز/ دفع منخفض جوي تشهده الأجواء الفرنسية، السلطات إلى رفع التحذير من مخاطر الفيضانات إلى المستوى الأحمر غربي البلاد.

وتشهد منطقة بروتاني في غرب فرنسا فيضانات خطيرة بفعل المنخفض الجوي "إيفو"، ما دفع السلطات إلى رفع التحذير إلى المستوى الأحمر في ثلاث مقاطعات.

ورفعت السلطات التحذير إلى المستوى الأحمر في مقاطعات إيل-إي-فيلان، ولوار-أتلانتيك، وموربيان، مع مخاوف من ارتفاع منسوب المياه في ثلاثة أنهار رئيسية.

وبحسب موقع "فيجيكرو"، فإن منسوب المياه قد يصل إلى مستويات "مرتفعة جداً حتى نهاية الأسبوع"، مشيراً إلى أن الفيضانات قد تتجاوز الأرقام المسجلة خلال كانون الثاني/ يناير 1995 على نهر فيلان-اريدون، وأيضاً تلك التي شهدتها أوست-اريدون في كانون الأول/ ديسمبر 1999.

ويرجح أن تصل الفيضانات إلى ذروتها "إما مساء اليوم أو بحلول يوم غد"، وفق تقديرات رئيس تجمع رجال الإطفاء في جنوب غرب إيل-إي-فيلان، اللفتنانت كولونيل فريديريك كاتوزينسكي، الذي أوضح أن ذلك يعتمد على كمية الأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي.

وفي ظل هذا الوضع، أعلن الوزير المنتدب لوزير الداخلية، فرنسوا نويل بوفيه، عبر منصة "إكس"، عن تفعيل الإجراء السريع لإعلان حالة الكارثة الطبيعية، في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات الفيضانات.