"مناطيد" روسيا البيضاء تتسبب بإعلان حالة الطوارئ في ليتوانيا

شفق نيوز- مينسك

أعلنت حكومة ليتوانيا، يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بسبب تهديدات مناطيد تهريب قادمة من روسيا البيضاء.

وقال وزير الداخلية الليتواني فلاديسلاف كوندراتوفيتش في اجتماع حكومي: "أعلنت حالة الطوارئ ليس فقط بسبب اضطرابات الطيران المدني ولكن أيضاً بسبب مصالح الأمن القومي".

وأضاف أن الإعلان يمنح الجيش صلاحيات أوسع ما يسمح له بالتصرف بالتنسيق مع الشرطة أو بشكل مستقل.

وتتهم ليتوانيا روسيا البيضاء بالسماح للمهربين باستخدام المناطيد لنقل السجائر المهربة عبر الحدود، ما أجبر مطار فيلنيوس مراراً على تعليق عملياته وهو ما أحدث اضطرابات في حركة الطيران.

ونفت روسيا البيضاء، التي سمحت باستخدام أراضيها في الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مسؤوليتها عن المناطيد واتهمت ليتوانيا بالقيام باستفزازات، بما في ذلك مزاعم إرسال طائرة مسيرة لإسقاط "مواد متطرفة".