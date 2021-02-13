مناطق الإدارة الذاتية في سوريا تسجل حالتيّ وفاة و6 إصابات بكورونا

شفق نيوز/ سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، حالتيّ وفاة وست إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة هي لذكر واحد وخمس إناث، وتوزعت بواقع 4 حالات في القامشلي، وواحدة في كل من عمودا والرقة.

وأشار إلى تسجيل حالتيّ وفاة جديدتين، كما تم تأكيد حالتيّ شفاء.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8566 حالة مؤكدة، منها 300 حالة وفاة، و1227 حالة شفاء.