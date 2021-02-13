سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مناطق الإدارة الذاتية في سوريا تسجل حالتيّ وفاة و6 إصابات بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-13T09:23:30+0000
مناطق الإدارة الذاتية في سوريا تسجل حالتيّ وفاة و6 إصابات بكورونا

شفق نيوز/ سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، حالتيّ وفاة وست إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة هي لذكر واحد وخمس إناث، وتوزعت بواقع 4 حالات في القامشلي، وواحدة في كل من عمودا والرقة.

وأشار إلى تسجيل حالتيّ وفاة جديدتين، كما تم تأكيد حالتيّ شفاء.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8566 حالة مؤكدة، منها 300 حالة وفاة، و1227 حالة شفاء.

related

حالة وفاة و ٤٦ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرقي سوريا

Date: 2020-12-10 08:14:55
حالة وفاة و ٤٦ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرقي سوريا

الإدارة الذاتية ترفع الحظر الخاص بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-03 16:23:57
الإدارة الذاتية ترفع الحظر الخاص بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

مسؤولة كبيرة بالإدارة الذاتية توجه رسالة لدمشق عبر شفق نيوز وتعلن تطورات بالحسكة وقامشلي

Date: 2021-02-03 17:52:20
مسؤولة كبيرة بالإدارة الذاتية توجه رسالة لدمشق عبر شفق نيوز وتعلن تطورات بالحسكة وقامشلي

تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

Date: 2019-08-25 14:52:25
تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

القوات التركية ومسلحون يطوقون رأس العين وتل أبيض بعد السيطرة على القرى المحيطة

Date: 2019-10-10 19:03:05
القوات التركية ومسلحون يطوقون رأس العين وتل أبيض بعد السيطرة على القرى المحيطة

ايران تعلن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا منها تعليق لصلاة الجمعة وشرط لزيارة المراقد

Date: 2020-02-27 09:37:30
ايران تعلن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا منها تعليق لصلاة الجمعة وشرط لزيارة المراقد

أول دولة أوروبية تبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا خلال أيام

Date: 2020-11-28 19:15:12
أول دولة أوروبية تبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا خلال أيام

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 25 حالة

Date: 2020-02-26 12:58:34
الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 25 حالة