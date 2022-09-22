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٥٠ مليون ورقة نقدية ومقيمون .. الشرطة السعودية تعتقل عصابة لتزييف العملة الاجنبية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-22T05:32:37+0000
٥٠ مليون ورقة نقدية ومقيمون .. الشرطة السعودية تعتقل عصابة لتزييف العملة الاجنبية

شفق نيوز / أعلنت السلطات السعودية ، اليوم الخميس، عن ضبط عصابة من المقيمين تقوم بـ"طباعة وتزييف العملات الأجنبية" في العاصمة الرياض.

وقالت شرطة منطقة الرياض، إنه تم "القبض على مواطن ووافدين من الجنسية اليمنية والسورية والمصرية قاموا بطباعة وتزييف العملات الأجنبية".

وأضافت أنه "عثر بحوزتهم على أكثر من 50 مليون ورقة نقدية مزيفة".

وأكدت الشرطة السعودية أنه تم "إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأظهر مقطع فيديو متداول على تويتر نقلا عن "سناب الداخلية" ما قالت إنه "مداهمة" لمكان طباعة هذه الأوراق.

وتظهر في المكان آلات طابعة، وأموال مزيفة من فئة 100 دولار بكميات كبيرة.

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