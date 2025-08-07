"مليارات تتدفق".. أمريكا تبدأ فرض التعريفات الجمركية الجديدة

شفق نيوز– واشنطن

بدأت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض التعريفات الجمركية الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن مساعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة رسم معالم التجارة الدولية.

ومع دخول الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ، ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى ما بين 15% و41%.

وقال الرئيس الأمريكي إن "مليارات الدولارات" تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة، وكتب على منصته "تروث سوشيال"، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس/ آب التي حددها لبدء سريان الرسوم: "إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!".

وبموجب الإجراءات الجديدة، تواجه منتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية تعريفات جمركية بنسبة 15%، رغم الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر لوّح بها ترامب.

وتواجه دول أخرى مثل الهند رسوماً بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، وتُفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل إلى 41%.

وتهدف هذه الرسوم إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن "غير عادلة"، وتأتي في سياق توسيع إجراءات بدأها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

ولا تشمل هذه التعريفات الواردات من قطاعات محددة مُدرجة ضمن قوائم استثناء، مثل الفولاذ، والسيارات، والأدوية، والرقائق الإلكترونية.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات، في حين أكدت تايوان أن شركة "تي إس إم سي" (TSMC) العملاقة في صناعة الرقائق ستكون مستثناة نظرًا لامتلاكها مصانع داخل الولايات المتحدة.

في المقابل، تحذّر شركات ومجموعات صناعية من أن هذه الرسوم ستضرّ بشدة بالشركات الأمريكية الصغيرة، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن الإجراءات الجديدة قد تزيد التضخم وتلقي بظلالها على النمو الاقتصادي في المدى البعيد.