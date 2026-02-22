ملك بريطانيا يوافق على فتح وثائق تتعلق بصلات شقيقه بـ"جيفري ابستين"

شفق نيوز- لندن

وافق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، على الوصول إلى وثائق للشرطة في إطار تحقيق يتعلق بصلات شقيقه أندرو ماونتباتن - ويندزور مع جيفري ابستين.

ونقلت الصحيفة البريطانية "أوبزرفر" عن مصادر قولها، إن "الملك أعطى موافقته لموظفي قصر باكنغهام على فتح الوثائق والسجلات أمام الشرطة التي تحقق في القضية الخاصة بأندرو ماونتباتن-ويندزور".

وأوضحت مصادر الصحيفة أن "المحققين سيتمكنون من الوصول إلى وثائق ورسائل إلكترونية، بالإضافة إلى تسجيلات مرتبطة بعمل الأمير السابق كممثل تجاري".

ويوم الخميس الماضي، ألقي القبض على الأمير السابق أندرو من قبل الشرطة في قضية صلاته مع إبستين، وأفرج عنه بعد حوالي 12 ساعة في الحجز.

ويشتبه به في إساءة استخدام السلطة الرسمية بعد تقارير عن تهريبه وثائق حكومية سرا إلى إبستين أثناء عمله ممثلا تجاريا.

ويواجه أندرو منذ سنوات عدة فضائح بسبب صلاته بإبستين، ففي أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2025، حرم تشارلز الثالث شقيقه من جميع الألقاب، وكانت آخر دفعة من ملفات قضية إبستين تحتوي على صور تظهر الأمير المخلوع منحنيا فوق امرأة شابة مجهولة ملقاة على الأرض، وتبين للإعلام أن المكان كان قصر إبستين في نيويورك.​