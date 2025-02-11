ملك الأردن يوافق على استقبال 2000 طفل فلسطيني وينتظر قرار مصر

شفق نيوز/ أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، عقب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستستقبل ألفي طفل فلسطيني مريض من قطاع غزة.

وأضاف ملك الأردن أن بلاده تعتقد أن هناك سبيل لإحلال السلام والرخاء في المنطقة، مضيفا: "يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر".

وقال الملك عبد الله إنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح ترامب بشأن غزة.

وقال الرئيس ترامب إنه يعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون.

وأضاف أن "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة".

وكان ترامب طرح خطته بشأن قطاع غزة، التي تشمل تهجير سكانه إلى مصر والأردن قبل إعادة إعماره، و"امتلاكه" من جانب الولايات المتحدة.

وقال ترامب يوم الثلاثاء، إنه من الممكن أن يحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة، وأعرب عن ثقته في أن الأردن سيستقبل النازحين من غزة.