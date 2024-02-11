ملك الأردن يشارك بعملية إنزال جوي للمساعدات في غزة

شفق نيوز/ أعلن التلفزيون الرسمي الأردني، يوم الأحد، مشاركة الملك عبد الله بن الحسين، في عملية إنزال جوي لتقديم مساعدات لأهالي قطاع غزة.

وبث تلفزيون "المملكة" الأردني، مشاهد مصورة للعاهل الأردني، بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي يديرها الأردن في القطاع الذي مزقته الحرب.

ولم تتضح على الفور إذا كانت مشاركة العاهل الأردني بعملية الإنزال اقتصرت على الجانب المعنوي، أم كان يتقلد مهاما أخرى خلالها.

في السياق، ذكر موقع القناة على الإنترنت، أن "القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية نفذت مؤخرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة".