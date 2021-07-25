ملك الأردن: تعرضنا لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية

شفق نيوز/ كشف الملك الأردني عبد الله الثاني، يوم الاحد، عن تعرض بلاده لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، مؤكدا أن هناك مباعث قلق عديدة متعلقة بأنشطة إيران في المنطقة.

وقال عبد الله الثاني في مقابلة مع شبكة CNN الامريكية، ان "الأردن دائما يدعم الحوار لكن هناك مباعث قلق شرعية في جانبنا من العالم بسبب سجلات كثيرة نأمل أن الأمريكيين سيبحثونها مع الإيرانيين".

واضاف ان "الملف النووي يمس إسرائيل كما يمس دول الخليج، والتكنولوجيا الباليستية تطورت بشكل دراماتيكي. للأسف تابعنا ذلك خلال استخدامها ضد القواعد الأمريكية في العراق، كما رأينا السعودية وهي تتعرض لهجمات بالصواريخ من اليمن".

واشار الى أن "ما يطلق على إسرائيل من سوريا ولبنان ولا يصيبها يسقط أحيانا في الأردن. لذلك لدينا مباعث القلق هذه، وزد إلى ذلك العدد المتزايد من الهجمات السيبرانية على الكثير من دولنا، وحوادث إطلاق النار على حدودنا تزايدت تقريبا إلى الدرجة التي كنا عليها خلال ذروة القتال مع داعش".

واكد الملك الاردني "للأسف هوجم الأردن بطائرات مسيرة تبين أنها تحمل تواقيع إيرانية وكان علينا التعامل معها قبل نحو عام مضى وهي في تصاعد".

وهذه المرة هي الأولى التي تعلن فيها الأردن عن استهداف المملكة بطائرات مسيرة إيرانية.