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ملك الاردن: نواجه هجمات على حدودنا من مليشيات لها علاقة بإيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-24T10:20:00+0000
ملك الاردن: نواجه هجمات على حدودنا من مليشيات لها علاقة بإيران

شفق نيوز/ قال ملك الأردن عبدالله الثاني، يوم الأحد، إن بلاده تواجه هجمات على الحدود من مليشيات لها علاقة بإيران.

وأضاف الملك الأردني في مقابلة مع صحيفة "الرأي"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نحن لا نريد توترا في المنطقة، الأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ونرى أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات".

وأضاف، "لكن وكما سبق وأكدت في عدة مناسبات، التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من مليشيات لها علاقة بإيران، لذا نأمل أن نرى تغيرا في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني".

وتابع العاهل الاردني، ان "المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق. ودوما، الأردن ينادي بمد جسور التعاون بدلا من بناء الأسوار والحواجز، وهو معني بأمن المنطقة، فأمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا".

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