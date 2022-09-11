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ملكة بريطانيا الراحلة تكتب رسالة "سرية" لمواطنيّ إحدى المدن وتشترط قراءتها بعد 63 عاماً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-11T12:51:37+0000
ملكة بريطانيا الراحلة تكتب رسالة "سرية" لمواطنيّ إحدى المدن وتشترط قراءتها بعد 63 عاماً

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الاحد، عن رسالة "سرية" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، موجهة إلى مواطني سيدني الأسترالية، إلا أنه لن يتم الكشف عن محتواها حتى العام 2085.

وذكرت الصحيفة أن مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني يحتوي على رسالة سرية من إليزابيث الثانية، "تتضمن تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085".

وصاغت الملكة الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في تشرين الثاني/ نوفمبر 1986. ولا يعرف حتى طاقمها الشخصي ما كتبته.

 وجرى وضع الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة.

وجاء في التعليمات "إلى عمدة سيدني، أستراليا.. تفضل بفتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك في عام 2085، وانقل رسالتي إلى مواطني سيدني".

وأثارت وفاة الملكة إليزابيث (96 عاما)، الخميس الماضي، حزنا عميقا وإشادات حارة من مختلف دول العالم، إثر قضائها 70 عاما على العرش.

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