"ملزمة بالتعاون" رغم الانسحاب.. "الجنائية الدولية" تطالب المجر باعتقال نتنياهو

شفق نيوز/ أكدت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، أن المجر "ملزمة بالتعاون"، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت بودابست، في وقت سابق من اليوم، انسحابها من المحكمة، تزامناً مع زيارة نتنياهو إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية، فادي العبد لله للصحفيين: "تذكّر المحكمة بأن المجر تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر "إم تي آي" عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.