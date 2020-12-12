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ملثمان يغتالان مراسل "TRT" التركية شمال سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-12T15:32:52+0000
ملثمان يغتالان مراسل "TRT" التركية شمال سوريا

شفق نيوز/ اغتال ملثّمان مجهولان كانا يقودان دراجة نارية الصحفي حسين خطاب يوم السبت في مدينة الباب السورية التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لتركيا في ريف محافظة حلب شمالي سوريا، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وقالت مصادر محلية من داخل مدينة الباب لوكالة شفق نيوز، إن "الصحفي حسين خطاب كان يعدُّ تقريراً عن معاناة النازحين في مخيم للنازحين بمدينة الباب ومخاطر فيروس كورونا على أرواحهم، عندما مرّ بجانبه ملثمان يستقلان دراجة نارية وأطلقا عليه الرصاص في وضح النهار، مما أدى لمقتله على الفور".

يذكر أنّ خطاب عضو في مجلس إدارة اتحاد صخفيي حلب وريفها، ويعمل مراسلا لقناة TRT التركية المملوكة للدولة، وكان قد نجا في أيلول سبتمبر الماضي من محاولة اغتيال.

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