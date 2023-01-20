"ملتزمون بدعمها على المدى الطويل".. واشنطن تتعهد لأوكرانيا بتقديم آلاف الذخائر والاسلحة

شفق نيوز / تعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة، بتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن الآلاف من الذخائر والأسلحة، و"محاولة" تلبية حاجاتها من الدبابات والمدرعات لمساعدتها لمواجهة روسيا، فيما بيّن أن بلاده ملتزمة بدعم أوكرانيا على المدى الطويل.

وقال أوستن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي في ألمانيا إن "العديد من الدول أعلنت أنها ستقدم أسلحة وذخائر وعتاداً لأوكرانيا"، مبينا أن الولايات المتحدة تحاول تلبية حاجات كييف من الدبابات والمدرعات".

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أوكرانيا على المدى الطويل ضد الهجوم الروسي "غير المبرر".

من جهته قال ميلي إن الولايات المتحدة وحلفاءها أرسلوا حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا "تظهر التزامنا بدعم أوكرانيا للتصدي للهجوم الروسي".

وجاءت تصريحات المسؤولين الأميركيين عقب اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ودول أخرى عقد في ألمانيا وسط تحذيرات من أن روسيا ستعاود قريبا تعزيز عملية الغزو المستمرة منذ 11 شهرا تقريبا للسيطرة على أجزاء من شرق أوكرانيا وجنوبها.

وأعلنت الولايات المتحدة وفنلندا عن حزم مساعدات عسكرية كبيرة قبل اجتماع وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية الذي انصب التركيز فيه على ما إذا كانت ألمانيا ستسمح لدول أوروبا التي تستخدم دباباتها من طراز ليوبارد 2 بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وفي حديثه ببداية الاجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية، توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي بالشكر للحلفاء على دعمهم، لكنه قال إن بلاده بحاجة إلى المزيد من الدعم في أسرع وقت.

وكان زيلينسكي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن ألمانيا تمنع إرسال الدول الأخرى دباباتها إلى كييف.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، وستشمل 59 من مركبات برادلي القتالية و90 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر، ما يجعل إجمالي ما خصصته الولايات المتحدة من مساعدات أمنية لأوكرانيا يزيد عن 27.4 مليار دولار.

ولم تشمل المساعدات دبابات أبرامز التي يقول عنها مسؤولون أميركيون إنها معقدة وتستهلك كثيرا من الوقود.

في مناطق بين صلاح الدين ونينوى.. آليات ومعدات رصد لحماية المزارعين من (داعش)

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في صلاح الدين، اليوم الجمعة، تعزيز الإجراءات الأمنية والخطط التقنية لحماية المزارعين في المناطق الساخنة بين شمالي محافظة صلاح الدين وأطراف محافظة نينوى.

وقال مدير ناحية تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين حاتم مطلك الشمري لوكالة شفق نيوز إن "الاجهزة الامنية عززت من تواجدها الأمني في أطراف الناحية الحدودية مع نينوى بآليات وكاميرات رصد وتقنيات مراقبة لمنع تسلل عناصر (داعش) واستهداف المزارعين".

وأضاف الشمري ان "الخطة تسير بنجاح وانتظام ولم تسجل اي تسللات وحوادث امنية منذ حادثة الرجل المسن سهيل نجم الشمري في شهر كانون الأول الماضي الذي تصدي لخمسة من عناصر (داعش) حاولوا مهاجمته في مزرعته وقتل واصاب 3 منهم واستشهد بعدها فيما تمكنت قوات الامن والاهالي من قتل العنصرين الآخرين بعد محاصرتهم".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شيّاع السوداني قد وجه يوم العاشر من شهر كانون الثاني الجاري بإنجاز معاملة (سهيل نجم الوران الشمري) بأسرع وقت واعتباره "شهيدا".

شفق نيوز / وصلت طائرة المنتخب العراقي، اليوم الجمعة، الى مطار بغداد الدولي بعد تتويجه بلقب خليجي 25، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومحافظ البصرة اسعد العيداني.

وحطت الطائرة على ارض مطار بغداد وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين، فيما ترجل رئيس الاتحاد عدنان درجال من سلم الطائرة حاملاً كأس خليجي 25 قبل أن يعود لتسليمه الى كابتن المنتخب العراقي جلال حسن.

وفي صالة كبار الشخصيات (VIP)، تم استقبال أعضاء المنتخب العراقي وسط احتفالات بقدومهم على أنغام اغان عراقية ازياء عراقية تمثل مراحل مختلفة من تاريخ العراق.

ويستعد المنتخب العراقي الذي احتفل في محافظة البصرة بكأس بطولة خليجي للاحتفال مع الجماهير العراقية في ساحة الاحتفالات وسط بغداد مع الجماهير التي تنتظر قدومه منذ نحو 4 ساعات وتجمعت بالمئات للاحتفال بالمنتخب وانجازه باحراز لقب بطولة خليجي.

وفور وصولها توجهت حافلتين خاصة (VIP) تحملان أعضاء المنتخب الوطني الى ساحة الاحتفالات فيما احتفلت الجماهير في شارع المطار بالمنتخب عبر التلويح للاعبي المنتخب وهي تحمل الاعلام العراقية، فيما أوقفت بعض الجماهير المحتفلة الحافلتين لثوان معدودة احتفالا بالانجاز قبل ان تكملان مسيرهما نحو الوجهة المحددة لها