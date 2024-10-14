ملايين الاسرائيليين يلوذون بالملاجئ بعد رشقات من صواريخ حزب الله

شفق نيوز/ افاد الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ، مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعدما ترددت أنباء عن إطلاق مقذوفات من لبنان.

وأضاف الجيش في وقت لاحق أن ثلاثة مقذوفات أُطلقت من لبنان صوب وسط إسرائيل، وأنه اعترضها جميعا دون وقوع إصابات.

وذكر أن مقاتلات إسرائيلية قصفت المنصة التي انطلقت منها المقذوفات الثلاثة.

وذكر الجيش أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

بالتزامن مع ذلك، أعلن حزب الله استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مسكفعام بالمدفعية وتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في المنارة برشقة صاروخية.

واستهداف اليوم على وسط إسرائيل من قبل حزب الله قد يكون "الأعمق منذ بدء الحرب".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعهد بـ"رد قوي" على هجوم حزب الله على قاعدة عسكرية.

وأسفر الهجوم الذي وقع أمس الأحد بالقرب من مدينة بنيامينا عن مقتل أربعة جنود وإصابة 61 آخرين.

وكان هذا هو الهجوم الأكثر دموية الذي يشنه حزب الله منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها البرية في جنوب لبنان قبل أسبوعين.