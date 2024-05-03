ملاحقة قضائية لوزيرة السياحة الإيطالية بتهمة الاحتيال واستغلال وظيفتها

شفق نيوز/ تعرضت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش، لملاحقة قضائية بتهمة الاحتيال عن طريق التربح من وظيفتها، مما وجه ضربة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/ حزيران.

وقال ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان، اليوم الجمعة، إنهم يسعون إلى محاكمة وزيرة السياحة في إيطاليا سانتانش، وشركاتها الخاصة، بجانب عدد غير محدد من الأفراد الآخرين.

وعملية الاحتيال، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، قد جاءت على حساب وكالة التأمين الاجتماعي الوطنية الإيطالية، في قضية قالوا إنها شملت 13 موظفًا.

ورفض سانتانش التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزارة السياحة، في حين ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن سانتانش قد نفت في السابق هذه المزاعم.