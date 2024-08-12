مكتب نتنياهو ردا على وصف غالانت للانتصار بـ"الهراء": "مناهض لإسرائيل"

شفق نيوز/ هاجم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، وزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، مشيرا إلى أنه يتبنى "الخطاب المناهض لإسرائيل"، الذي يضر بفرص التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين.

وكانت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي نقلت عن غالانت قوله: إن "الحديث عن نصر مطلق (الذي يكرره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو) ما هو إلا هراء".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلي في بيان "كان عليه (غالانت) أن يهاجم (قائد حماس يحيى) السنوار الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، الذي كان ولا يزال العائق الوحيد أمام الصفقة".

وتابع البيان "ليس أمام إسرائيل إلا خيار واحد: تحقيق النصر الكامل، وهو ما يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح الرهائن. وهذا النصر سيتحقق".

وأشار البيان إلى أن "هذه هي التوجيهات الواضحة لرئيس الوزراء نتنياهو وحكومته، وهي ملزمة للجميع، بما في ذلك غالانت".

وكان غالانت قال خلال اجتماع عقده مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في مكتبه في تل أبيب، إن "تأخر الصفقة بسبب إسرائيل أيضا"، مشيرا إلى أنه "لن يحدث شيء، إذا انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا لشهرين".

وتابع قائلا "نحن بمفترق طرق. وتوجد إمكانية لصفقة ستؤدي إلى تسوية في الشمال والجنوب وإمكانية أخرى هي الإنزلاق إلى حرب. وأنا وجهاز الأمن نؤيد الإمكانية الأولى، وسنعرف كيف سنعيش مع هذا الثمن".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.