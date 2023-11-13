مكتب بوتين يرفض التعليق على خرق أوكراني على دنيبرو

شفق نيوز / رفضت الرئاسة الروسية "الكرملين"، يوم الاثنين، التعليق على معلومات مفادها أن أوكرانيا تعزز مواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو الذي يحتله الروس، أملا باختراق الخطوط الروسية.

وأبلغ مدونون روس وأوكرانيون، وخبراء قاموا بتحليل معلومات استخباراتية من مصادر عدة، أن "الجيش الأوكراني نجح في تعزيز قوات منذ نهاية أكتوبر على الضفة المحتلة من دنيبرو، خصوصا في قرية كرينكي في منطقة خيرسون الجنوبية".

وردا على سؤال في هذا الشأن، لم يشأ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق، معتبرا أن على الجيش الروسي أن يعلق على الوضع.

وأضاف بيسكوف "في هذه الحالة تحديدا، نرى أن من واجب اختصاصيينا في الجيش التعليق".

وفي وقت سابق، تحدثت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان "ريا نوسوفتي" و"تاس"، عن تراجع روسي في منطقة دنيبر، قبل أن تحذفا هذه المعلومات بحجة ارتكاب "خطأ".

وكثفت كييف جهودها في أكتوبر لعبور نهر دنيبرو، خصوصا أن هجومها المضاد الذي بدأ في يونيو لم يتح لها تحقيق اختراق في الدفاعات الروسية الصلبة في مواقع أخرى.

ولم تجب السلطات الاوكرانية على أسئلة فرانس برس في ما يتصل بالجهود القائمة في هذه المنطقة.

من جهتهم، تحدث مدونون روس ومختصون في العمليات العسكرية في أوكرانيا عن معارك عنيفة على الضفة اليسرى لدنيبرو، وعن وجود العديد من رؤوس الجسور الأوكرانية في هذه المنطقة.