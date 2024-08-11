مكب للنفايات يودي بحياة 18 شخصاً في أوغندا (صور)

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصليب الأحمر في أوغندا، يوم الأحد، عم مصرع 18 شخصاً على الأقل بانهيار موقع ضخم لدفن النفايات في العاصمة كامبالا.

وذكرت السلطات المحلية في بيان أن "نحو 14 آخرين أصيبوا مساء أمس الأول الجمعة عندما انهار مكب النفايات كيتيزي، والذي يتلقى معظم نفايات العاصمة للتعامل معها"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت أن "طفلين كانا من بين الضحايا".

ولم تتضح التفاصيل الدقيقة عن سبب الانهيار، لكن سلطات المدينة قالت إن هناك "فشلاً هيكلياً في كتلة النفايات".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي، إيرين ناكاسييتا إن "عدد القتلى وصل إلى 18 بعد انتشال المزيد من الجثث من مكان الحادث اليوم الأحد".

وأردفت: "لم يكتمل التقييم بعد"، مشيرة إلى أن "هطول الأمطار كان يعيق جهود فرق الإنقاذ التي تحفر وسط أكوام القمامة".

ويقع مكب نفايات "كيتيزي" على منحدر شديد في منطقة فقيرة بالمدينة، ويعمل في المكب أطفال ونساء، ويقومون بجمع النفايات البلاستيكية لبيعها مقابل الحصول على أموال، وشيدت بعض المنازل في مكان قريب من المكب.

وأشارت تقارير محلية إلى أن حادث الانهيار ناجم عن "هطول أمطار غزيرة".