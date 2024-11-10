مكالمة بين ترامب وبوتين تضمنت طلباً يخص أوكرانيا

شفق نيوز/ تحدث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هاتفياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد.وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على المحادثة إن ترامب حث بوتين في المكالمة التي أجراها يوم الخميس، على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

من جهة ثانية، أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب تحدث أيضاً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان الأحد أن البيت الأبيض يعتزم إنفاق ما تبقى من التمويل المخصص لدعم أوكرانيا والبالغ 6 مليارات دولار قبل تنصيب ترامب رئيساً في يناير، محذراً من مخاطر إنهاء الدعم الأميركي لكييف على العالم.

وكان الرئيس المنتخب قد تعهد خلال حملته الانتخابية إنهاء الحرب في أوكرانيا، معوّلاً على قدرته التفاهم مع الرئيس الروسي.

من جانبه، قدم رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية التي تم إجراؤها يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر/ تشرين الأول، معرباً عن استعداده للتواصل مع الرئيس الجديد من أجل العمل على حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر الرئيس الروسي، الخميس السابع من نوفمبر، أنه مستعد للتحدث مع دونالد ترامب، "لأن أي أفكار بشأن تسهيل إنهاء أزمة بلاده مع أوكرانيا تستحق الاهتمام".