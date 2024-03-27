مكافأة أميركية بعشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن "القطة السوداء"

شفق نيوز/ قررت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، تقديم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن مجموعة برامج الفدية المعروفة باسم "القطة السوداء" التي اخترقت وحدة التكنولوجيا التابعة لمجموعة "يونايتد هيلث" وعطلت مدفوعات التأمين في أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أورده موقع "الحرة"، إن "مجموعة خدمة برامج الفدية بلاك كات (المعروفة أيضاً باسم ألف في)، اخترقت شبكات الكمبيوتر لقطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

وقالت شركة "يونايتد هيلث" الأسبوع الماضي إنها بدأت في تلبية المطالبات الطبية المتراكمة بأكثر من 14 مليار دولار، بعدما أعادت خدماتها إلى العمل عقب الهجوم الإلكتروني الذي تسبب في اضطراب واسع النطاق بدأ في أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وتلعب وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة "يونايتد هيلث كير" دوراً أساسياً في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية، وقد أدى الانقطاع الناجم عن الهجوم الإلكتروني في بعض الحالات إلى دفع المرضى والأطباء قيمة الخدمات الطبية.

وكان الهجوم بالغ التأثير على مراكز صحة مجتمعية تخدم أكثر من 30 مليون مريض من الفقراء وغير المؤمن عليهم.

وقال القراصنة في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار في محاولة لاستعادة أنظمتها، دون الإعلان عن ما إذا كانوا قد أعادوا خدمات الشركة بعد تلقي الأموال.

وبعد فترة وجيزة من الاختراق، وضعت المجموعة بياناً مزيفاً على موقعها الإلكتروني زعمت فيه أن السلطات تمكنت من وضع يدها على أنشطتها، وذلك في محاولة لإعطاء انطباع بأن عملياتها توقفت.