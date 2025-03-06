مكافأة أمريكية.. 15 مليون دولار مقابل معلومات عن هؤلاء

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لجماعة الحوثيين.

وجاء في برنامج "مكافآت من أجل العدالة" (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي، "إذا كان لديك معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار".

وأضاف البيان، أن هذه المكافأة "تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم".

وأشار البرنامج، إلى أن الحوثيين "أطلقوا المسيّرات والصواريخ على سفن البحرية الأميركية العديد من المرات منذ عام 2023، مما عرض رجال ونساء قواتنا المسلحة للخطر، كما شنوا هجمات متعددة على المطارات المدنية في السعودية، ونفذوا هجوماً على الإمارات في يناير/كانون الثاني 2022، ومئات الصواريخ على إسرائيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023".

وكشف البيان أن الحوثيين شنوا أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية العابرة من خلال مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، مما أدى إلى مقتل بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة التجارة البحرية في المنطقة على تغيير مسارها.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على ثمانية من كبار قادة "الحوثيين"، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إعلان وزارة الخارجية أول أمس الثلاثاء، عن تصنيف جماعة الحوثي، المعروفة بـ"أنصار الله"، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي تنفيذا لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه.