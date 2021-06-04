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مكافحة إرهاب "قسد" تطيح بقيادي داعشي في ريف الشدادي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-04T19:53:04+0000
مكافحة إرهاب "قسد" تطيح بقيادي داعشي في ريف الشدادي

شفق نيوز/ ألقت وحدات مكافحة الإرهاب "Y.A.T" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، القبض على أحد قياديي داعش خلال عملية أمنية في ريف مدينة الشدادي.

وقالت وحدات مكافحة الإرهاب اليوم الجمعة ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "ألقت القبض على أحد قيادي داعش يدعى عبدالكريم عبدالله خلال عملية أمنية في قرية بلالية بريف مدينة الشدادي ، غربي الحسكة".

وأضافت، أنها "صادرت قطعة سلاح وجهاز هاتف وعدد من الوثائق كانت بحوزته".

وألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" السبت الماضي، القبض على أربعة مطلوبين لها بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.

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