مكافحة الإرهاب الباكستاني يلقي القبض على زعيم القاعدة أمين الحق

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الباكستاني، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على زعيم تنظيم القاعدة أمين الحق.

وقال الجهاز في بيان أوردته وكالة "رويترز"، إنه ألقى القبض على أمين الحق، والذي كان الحارس الشخصي للزعيم الأسبق للتنظيم الإرهابي إسامة بن لادن.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، نائب رئيس بعثة طالبان، وحثت حكومته على اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة المتمركزة في أفغانستان التي تقول إسلام آباد إنها هاجمت قاعدة عسكرية هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت الخارجية الباكستانية "طلبنا من أفغانستان التحقيق بشأن كيفية تمكن مسلحين من عبور الحدود ومهاجمة معسكر للجيش".

وكان قُتل ثمانية من أفراد قوات الأمن الباكستانية في بانو شمال غرب باكستان يوم الاثنين الماضي، نتيجة هجوم من قبل مسلحي القاعدة.

يشار إلى أن أمين الحق أفغاني الجنسية، وكان يعمل طبيباً قبل أن يلتحق بتنظيم القاعدة، وكان حارساً سابقاً لزعيم التنظيم الأسبق أسامة بن لادن.

وفي العام 2008 ألقت باكستان القبض على أمين الحق في لاهور، وأطلقت سراحه العام 2011 لعدم كفاية الأدلة ضده.

وفي العام 2021، عاد الحق إلى أفغانستان بعد أن عادت طالبان إلى السلطة إثر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ودخل أمين الحق إلى مسقط رأسه في إقليم ننغرهار بسيارة يحرسها مسلحون من عناصر طالبان.