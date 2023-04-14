مكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، بتعرض مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية لهجوم إلكتروني.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.

وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني أن "من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي وبنك ديسكونت وبنك لئومي وبنك القدس، وحتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية".

وفي تلميح لمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية، أوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران وألف مدينة إيرانية أخرى احتفالا بهذا اليوم.