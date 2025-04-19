مقيم مسلح يدهس شرطياً في الكويت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم السبت، عن تمكن قوات الأمن من ضبط شخص مقيم بصورة غير قانونية بعد دهسه عمداً لرجل أمن أمام مخفر شرطة الفنطاس، ثم هروبه من الموقع.

وقالت الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، إن "رجال الأمن تمكنوا من ملاحقة الجاني، حيث استطاعوا استيقافه بالقوة الجبرية"، موضحة أن الجاني تبين أنه من المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضاف منشور الوزارة أنه "بتفتيش المتهم، تم العثور على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بحوزته"، مشيرة إلى أنه تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الكشف عن جنسيته.