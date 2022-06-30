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مقطع فيديو يجيب.. هل التقى قاسم سليماني بالمخابرات الإسرائيلية؟

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-30T19:01:26+0000
مقطع فيديو يجيب.. هل التقى قاسم سليماني بالمخابرات الإسرائيلية؟

شفق نيوز/ ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، زعم ناشروه أنّه "مسرّب" من لقاء سري جمع قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني بعناصر من المخابرات الإسرائيليّة.

ومن بين التعليقات المرفق مع مقطع الفيديو، كتب أحدهم "بعد أن رفعت إسرائيل السريّة عن إيران.. لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرّب".

وحظي الفيديو بآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً تويتر.

ويظهر في الفيديو، رجل بلحية بيضاء يتقدّم نحو طاولة يجلس حولها عدد من الأشخاص، وبينهم سليماني، ويسلّم عليهم.

غير أن الفيديو سبق وأن تداولته وكالات أنباء إيرانية عدة ويُظهر لقاء سليماني بالمخرج الإيراني، نادر طالب زاده، بحسب وكالة فرانس برس.

كما أن الفيديو يتضمن عدة أمور تثير الشكّ بأن يكون "مسرّباً"، إذ تبدو القاعة التي صوّر فيها مجهّزة لمناسبة ما، ويبدو عدد من الأشخاص يجلسون إلى طاولات متفرّقة، كما أن الفيديو منشورسابقا في مواقع وكالات إيرانيّة عدّة، ما يزيل عنه شبهة "التسريب".

وجاء في التعليق المرافق للفيديو عند نشره لأول مرة، أنّه يعود للقاء سليماني بالمخرج الإيراني الراحل نادر طالب زاده.

ويظهر في بداية المقطع طالب زاده وهو يسلّم على المخرج الإيراني ابراهيم حاتمي كيا.

وتتطابق هذه اللقطة مع صور المخرجين التي وزّعتها وكالة فرانس برس سابقاً.

وقتل سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، في ضربة أميركية بواسطة طائرة مسيرة في بغداد.

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