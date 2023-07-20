مقصلة الخزانة الأمريكية تطال 120 شركة روسية

شفق نيوز / فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على أكثر من 120 شركة روسية وذلك لمنع وصول روسيا إلى المواد الخام والمواد المصنعة الأساسية، وكذلك إلى التمويل، لإعاقة آلتها الحربية ضد أوكرانيا.

ومن بين عشرات الشركات المدرجة على القائمة السوداء الجديدة للخزانة الأمريكية، المصارف الروسية وشركات صناعة الطاقة وشركات الشحن وشركات مصنعة لمشتريات الدفاع والتكنولوجيا، وشركات عسكرية خاصة، إضافة إلى وضع سبعة معاهد أبحاث خاضعة لسيطرة روسيا وتتعامل مع التقنيات المتقدمة على القائمة السوداء.

هذا وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عددا من الشركات في قرغيزستان ضمن القائمة السوداء الجديدة، مشيرة إلى أن روسيا تستخدمها للالتفاف على قيود الولايات المتحدة وحلفائها على الصادرات من المواد التكنولوجية التي يريدها المصنّعون الروس.

ووفقا لوزارة الخزانة، فإن إحدى شركات قرغيزستان التي تأسست العام الماضي، وهي شركة RM Development، تعد "شركة شحن ناشطة" لأشباه الموصلات الإلكترونية والدوائر المتكاملة، تنقلها للمشتري الروسي الذي يزوّد بها الصناعات الدفاعية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان إن "هذه العقوبات ستقيّد وصول روسيا إلى المواد الحيوية، وتمنع قدراتها المستقبلية في إنتاج الطاقة والتصدير، وتحدّ من استخدامها للنظام المالي، وتقمع المتواطئين في التهرّب من العقوبات والالتفاف عليها".

وتهدف العقوبات الأمريكية عموماً، إلى جعل من الصعب على الأفراد أو الشركات المدرجة على القائمة السوداء العمل دوليا من طريق منع الأمريكيين أو الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا - بما فيها البنوك الأجنبية التي لها فروع أمريكية - من التعامل معهم.