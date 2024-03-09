"مقرها في بريطانيا".. الاطاحة بـ"أكبر" شبكة للقمار الالكتروني وغسيل الاموال في ايران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم السبت، تفكيك أكبر شبكة مخلة بالنظام المالي والقمار الالكتروني "مقرها في بريطانيا" بحسب السلطات الايرانية.

وجاء في بيان اوردته وكالة مهر الايرانية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن الاستخبارات الإيرانية انه "بعد 14 شهرا من التحقيقات والرصد الاستخباراتي المعقد وبمساعدة القضاء والبنك المركزي، تم تحديد وتدمير أكبر شبكة منظمة للقمار والمراهنة عبر الإنترنت كانت تديرها وتسيطر عليها قواعد موجودة في الخارج".

وأضاف البيان "تمكنت هذه الشبكة، التي أسستها ووجهتها عصابات غامضة مقرها في بريطانيا، من الحصول على مبالغ كبيرة من رأسمال ريالي والعملات الأجنبية في البلاد باستخدام 35006 حسابات و1200 بوابة مصرفية مؤجرة و54 موقعا كبيرا للقمار والمراهنة".

وأكد بيان الاستخبارات الإيرانية ان "شبكة المافيا التي تتخذ من لندن مقرا لها، ومن أجل إغواء المقامرين الجشعين، كانت تقوم بإيداع جزء من الأموال الواردة منهم كأرباح قمار في حسابات المقامرين وتحويل جزء كبير منها إلى بريطانيا"، لافتا إلى أن "الحكومة البريطانية، ومن خلال تلقي ضرائب ضخمة من الأموال الاحتيالية وغير القانونية، غضت الطرف عن غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى للشبكة، ومهدت الطريق عمليا لارتكاب أعمال إجرامية لهؤلاء المجرمين".

وأضاف التقرير أن "فساد الشبكة المشار إليها لا يقتصر فقط على الأعمال الإجرامية المالية وغسل الأموال، بل سعوا بالإضافة إلى ذلك إلى تشكيل تيار إعلامي لتشويه القيم الإسلامية - الإيرانية وتطبيع ثقافة القمار المنحطة في المجتمع الإسلامي الإيراني"، حسب تعبير البيان

واعتقلت الاستخبارات الإيرانية بأمر من السلطة القضائية، 5 مدراء داخليين للشبكة المعروفة باسم (Nitro bet) والبوابة المالية المعروفة باسم "Pardakht.me" بتهم الإخلال بالنظام الاقتصادي وغسل الأموال، وإدارة القمار في الفضاء الإلكتروني وحيازة أموال بطرق غير مشروعة.