مقتل 9 في تحطم طائرة عسكرية في جنوب شرق تركيا

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في جنوب شرق البلاد؛ مما تسبب في مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن مروحية من طراز Cougar تابعة لقيادة القوات البرية، فقد الاتصال بها بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها جنوب شرق البلاد.

وأضافت أنه بدأت أعمال البحث في المنطقة بطائرة بدون طيار، وطائرة CN-235، وطائرة هليكوبتر على الفور.

ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المروحية تحطمت نتيجة خلل فني؛ ما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 4 آخرين، مشيرة إلى تواصل الجهود لنقل الجرحى إلى المستشفى.