مقتل 9 أطفال وامرأة في قصف باكستاني على أفغانستان

شفق نيوز- كابول

أفاد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، يوم الثلاثاء، بأن تسعة أطفال وامرأة قُتلوا في قصف باكستاني أصاب منزلا في إقليم خوست الأفغاني.

وقال مجاهد، إن "باكستان نفذت أيضا غارات في إقليمي كونار و باكتيكا، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين".

وأضاف المتحدث في منشور على إكس مصحوبا بصور للقتلى "قصفت القوات الباكستانية الغازية الليلة الماضية في الساعة الـ 12 بمنطقة جربزو في مقاطعة خوست، منزل المواطن المدني من السكان المحليين ولاية خان، مما أدى إلى مقتل تسعة أطفال (5 أولاد و4 فتيات) وامرأة واحدة، وتدمير منزلهم".

ولم يتسن بعد الوصول إلى الجيش الباكستاني ووزارة الخارجية للتعليق.

وتأتي الغارات بعد يوم من تفجيرين انتحاريين قتلا ثلاثة من أفراد القوات شبه العسكرية في بيشاور بباكستان.

وكان الجيشان الباكستاني والأفغاني قد اشتبكا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات، في أسوأ أعمال عنف منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

ووقع الجانبان على اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة في تشرين الأول/ أكتوبر، لكن محادثات السلام في تركيا انهارت دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بسبب خلاف حول الجماعات المسلحة المعادية لباكستان التي تنشط داخل أفغانستان.