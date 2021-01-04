مقتل 9 أشخاص وجرح آخرين بهجوم على باصات سياحية في محافظة حماة

شفق نيوز/ أودى هجوم إرهابي بمقتل 9 أشخاص وجرح 16 آخرين في محافظة حماة، أمس الأحد، بحسب مصادر إعلامية سورية رسمية.

وقال محافظ حماة محمد طارق كريشاتي لوسائل إعلام رسمية أنّه في تمام الساعة التاسعة والنصف (من مساء أمس الأحد) تم الهجوم على قافلة صهاريج محروقات وثلاث باصات سياحية على الطريق الواصل بين محافظة الرقة والعاصمة دمشق في منطقة "وادي العزيب" التابعة لمحافظة حماة.

وأوضح كريشاتي أنّ الحصيلة الأولية لهذا الهجوم الأرهابي 9 ضحايا و 4 جرحى مدنيين و تم تأمين باقي الركاب جميعا وإسعاف الجرحى إلى مشفى السلمية.

فيما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الضحايا هم 7 عناصر من قوات النظام ومدنين اثنين بينهم طفلة وأنّ عدد الجرحى وصل إلى 16 جريحاً 4 منهم مدنيون 12 من قوات النظام

وأضاف المرصد أنّ قوات النظام باشرت بتمشيط المنطقة بعد وصول تعزيزات عسكرية وتزامن ذلك مع تنفيذ طائرات الحربية الروسية لضربات جوية لأماكن خلايا تنظيم داعش

يذكر أنّ نشاط خلايا تنظيم داعش ازداد في الفترة الأخيرة في البادية السورية وخاصة في مثلث حلب - حماه - الرقة ضد مواقع القوات الحكومية وكان أخرها الهجوم على حوافل عسكرية بريف ديرالزور ليلة 12 - 31 من الشهر الفائت والتي أدت لمقتل أكثر من 30 عنصراً للقوات الحكومية وجرح العشرات منهم.