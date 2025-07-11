مقتل 9 أشخاص بهجوم نفذته جماعة انفصالية في باكستان

شفق نيوز- كابول

أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الجمعة، عن العثور على تسع جثث تم اختطافهم ليلة أمس على يد جماعة انفصالية في إقليم بلوشستان.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، إن "مسلحين انفصاليين اعترضوا حافلتين على طريق سريع مزدحم، ليلة أمس، وتحققوا من هويات الركاب قبل أن يجبروا تسعة أشخاص على النزول".

وأشار ممثل السلطات المحلية سعدات حسين، إلى أن "القوات المسلحة عثرت على جثث أشخاص قدموا من مناطق مختلفة في البنجاب".

وتبنّى "جيش تحرير بلوشستان" وهو المجموعة المسلحة الأكثر نشاطاً في المنطقة هذا الهجوم.

ويشهد إقليم بلوشستان تصاعداً في أعمال العنف العرقية والانفصالية، وهي منطقة فقيرة لكنها غنية بالمعادن تقع على الحدود مع أفغانستان وإيران.

واستهدف المهاجمون أشخاصاً من بنجاب الباكستانية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأكثر ازدهارا في البلاد، والتي تُعدّ أيضاً مصدراً رئيسياً لتجنيد عناصر الجيش.

وتواجه باكستان منذ عقود تمرداً انفصالياً في بلوشستان، حيث يستهدف المسلحون عناصر من الدولة وأجانب وأشخاصاً من مناطق أخرى، وسجلت باكستان تصاعداً حاداً في أعمال العنف في مناطقها المحاذية لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول العام 2021.

واستهدف الانفصاليون مشاريع طاقة مموّلة من دول أجنبية، خصوصاً من الصين، متهمين إياها باستغلال المنطقة الغنية بالموارد مع استبعاد سكانها.