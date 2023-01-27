مقتل 8 إسرائيليين في اطلاق نار قرب كنيس يهودي

شفق نيوز/ قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الجمعة، في إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في حي النبي يعقوب، شمال القدس.

وقالت الشرطة إن مطلق النار هاجم مجموعة من الإسرائيليين في الحي، قبل أن يتم تحييده، فيما يوجد اثنان على الأقل من الجرحى في حالة حرجة.

وقال المدير العام لجمعية نجمة داود الحمراء، إيلي بن، على القناة 12 الإخبارية الاسرائيلية، إن إطلاق النار وقع بالقرب من كنيس يهودي وأن الفرق الطبية تقوم الآن بالتكفل بالمصابين بجروح خطيرة.

ووفقا لتحقيقات الشرطة الأولية، فتح مطلق النار الذي انتظر خارج الكنيس النار عند خروج المصلين من المبنى، بحسب صحيفة "هارتس" الاسرائيلية.

تم "تحييد" مطلق النار من قبل الشرطة عندما وصلوا إلى مكان الحادث.

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى موقع إطلاق النار في حي النبي يعقوب بالقدس.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن مراسلها قوله؛ إن اثنين من المصابين في الهجوم توصف حالتهما بـ"الموت السريري".

وقال المفوض العام للشرطة المفتش، يعقوب شبتاي، لإن "هذا الهجوم صعب ومعقد ويحوي عددا كبيرا من الضحايا". وأضاف أن الشرطة تجري حاليا "أنشطة مسح وتمشيط في المنطقة لاستبعاد احتمال وجود المزيد من المشتبهين المتورطين في الهجوم الإرهابي الذين يتجولون في المنطقة".

وأشار شبتاي أنه "تم تحييد الإرهابي من قبل أفراد شرطة ومتطوع في شرطة إسرائيل، ومنعوا هجوما أكبر مع تحييد الإرهابي ".

وبعد وقوع الهجوم في القدس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع إصابتين بالرصاص الحي في مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة العيزرية شرق القدس، تم نقلهما إلى مجمع رام الله الطبي.