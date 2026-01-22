مقتل 7 عمال على الأقل بانفجار في مصنع معادن وسط الهند

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا"، نقلا عن الشرطة، يوم الخميس، بمقتل 7 عمال على الأقل وإصابة آخرين بجروح في انفجار وقع في مصنع لتصنيع المعادن في ولاية تشاتيسغار بوسط الهند.

ووقع الحادث في منطقة بالودابازار في منشأة تابعة لشركة ريال إسبات، وتعمل فرق الإنقاذ في موقع الانفجار، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

وقال مسؤولون إن "الانفجار وقع في فرن يعمل بالفحم بينما كان العمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في المنطقة، مما استدعى عملية إنقاذ وتحقيق واسعة النطاق".

وقالت وسائل إعلام محلية إن "الانفجار وقع في مصنع شركة (ريال إسبات آند باور) المحدودة في قرية باكولاهي، التابعة لمركز شرطة بهاتابارا الريفية".

وذكرت التقارير أن "العمال كانوا يقومون بأعمال تنظيف روتينية بالقرب من فرن يعمل بالفحم الساخن عندما وقع انفجار مفاجئ في القسم، قذف الفحم المشتعل واللهب في اتجاهات متعددة".

وكانت قوة الانفجار كافية لإحداث خسائر فادحة في الأرواح وإصابات بالغة. ووصف شهود عيان رؤيتهم ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من المصنع بعد الانفجار مباشرة، مما أثار حالة من الذعر بين العمال والسكان المجاورين.