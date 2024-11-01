مقتل 7 أشخاص بتفجير استهدف حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في باكستان

شفق نيوز/ أفادت السلطات الباكستانية، يوم الجمعة، بمقتل سبعة أشخاص بتفجير استهدف الشرطة أثناء تنفيذ حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال غربي البلاد.

وقالت الشرطة في بيان أوردته وكالة "فرانس برس" إن التفجير استهدف عناصر الشرطة في مدينة ماستونغ في إقليم بلوشستان بينما كانوا في حافلة لحراسة العاملين في المجال الطبي المشاركين في حملة التطعيم التي تجري على مستوى البلاد.

أوضح ضابط رفيع المستوى في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "سبعة أشخاص، شرطي وخمسة وأطفال وصاحب متجر قتلوا في التفجير الذي وقع في السوق الرئيسية للمدينة".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

وتعد باكستان وأفغانستان المجاورة البلدين الوحيدين حيث ما زال شلل الأطفال متفشياً وتُستهدف فرق التطعيم عادة من قبل مسلحين يشنون حملة ضد قوات الأمن.