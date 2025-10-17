مقتل 7 جنود باكستانيين بهجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية

شفق نيوز- إسلام أباد

أفادت مصادر أمنية باكستانية، يوم الجمعة، بمقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب من الحدود مع أفغانستان.

وقالت المصادر، إن الهجوم وقع في منطقة تشهد توتراً متزايداً و اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحين، وسط هدنة هشة بين الجانبين بعد اشتباكات دموية سابقة هذا الشهر.

ووفقاً للمصادر، فإن أي جهة مسؤوليتها لم تعلن عن الهجوم، كما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الباكستانية حتى الآن حول هوية المنفذ أو دوافع الهجوم.

وكانت كابل وإسلام آباد اتفقتا على وقف إطلاق نار مؤقت يوم الأربعاء الماضي، بعد تصاعد التوترات بين الجارتين جراء غارات جوية واشتباكات برية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.