مقتل 66 عسكرياً في تحطم طائرة عسكرية بكولومبيا

شفق نيوز- بوغوتا

أعلن قائد القوات المسلحة الكولومبية الجنرال هوغو أليخاندرو لوبيز باريتو، يوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بلغت 66 قتيلا.

وقال باريتو: "للأسف، نتيجة لهذا الحادث المأساوي، لقي 66 من جنودنا حتفهم"، وأشار إلى أن "أربعة عسكريين ما زالوا في عداد المفقودين".

وتسببت الحادثة في مقتل 58 جنديا و6 من أفراد القوات الجوية وشرطيَين، بحسب حصيلة محدّثة لمصدر عسكري كولومبي.

وقال كارلوس كلاروس، المسؤول في حكومة بويرتو ليغويزامو لقناة "آر سي إن"، "نحن نبذل ما في وسعنا لإجلاء الجنود الجرحى"، مضيفا "لقد عالجنا 81 جريحا".

وكان رئيس القوات الجوية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا قال في وقت سابق إن 114 جنديا كانوا يستقلون الطائرة، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز هيركوليز سي-130 بعد وقت قصير من إقلاعها، أمس الاثنين، وفقا لنائب رئيس بلدية بويرتو ليغويزامو في مقاطعة بوتويامو قرب حدود كولومبيا الجنوبية مع الإكوادور، وكان فيها 125 شخصا، وقد فتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادثة.